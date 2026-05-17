Пожар избухна в къща в пловдивско село, две деца и възрастен са в болница

Сигналът бил подаден снощи около 22 часа, а след това отказан

Пожар е избухнал в къща в пловдивското село Любен, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за инцидента е подаден снощи около 22,22 часа. Пострадали са две деца - момче на 5 г., момиче на 4г. и 58-годишен мъж. Те са се надишали с газ и са с различни изгаряния.

За мястото на произшествието били изпратени 2 пожарни автомобила и 6 служители на службата, а по пътя сигналът бил отказан. Собствениците твърдели, че пожарът е погасен и огнеборците се върнали.

Впоследствие пожарната в Пловдив научава за двама пострадали - надишали се с газ граждани и решават да изпратят служители до мястото за оглед.

При пристигане на място са установили, че пожарът е локализиран от собствениците, като в помещението, където е възникнал са се намирали две деца, които са били изведени и откарани с личен автомобил до Центъра за спешна медицинска помощ в Съединение и в последствие откарани в УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив.

Причината за инцидента най-вероятно е късо съединение на електрическата инсталация. Има материални щети вътре в къщата, но сградата е спасена.