Международният ден за съпричастност със засегнатите от СПИН ще бъде отбелязан в страната

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще бъде отбелязан с различни инициативи в страната. Денят се отбелязва през третата неделя на май, а тази година той ще премине под мотото „Това не го казвай! Думите оставят следи", съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Мотото поставя акцент върху стигмата, дискриминацията и езика, с който обществото говори за хората, живеещи с ХИВ.

Днес започва третият етап от Националната АНТИСПИН кампания на МЗ, съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи и Българския Червен кръст (БЧК). Регионалните здравни инспекции (РЗИ) във всички 28 области в страната, в партньорство с младежките организации на БЧК, организират различни инициативи, като в рамките на събитията ще бъдат разпространявани и информационни материали от тазгодишната кампания с лицето на инициативата - изпълнителят Азис.

Столичната РЗИ организира в 20:00 ч. бдение със свещи, което ще бъде на площад „Св. Неделя", съобщиха на сайта си от инспекцията. С бдението ще бъде почетена паметта на жертвите на ХИВ/СПИН, както и ще бъде насочено общественото внимание към повишаване на информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляването на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването.

CheckPoint София – Център за сексуално здраве организира в 20:30 ч. пред НДК възпоменателна инициатива „40 празни стола", съобщиха от организацията. В рамките на събитието ще бъдат подредени 40 празни стола - символ на хората, които всяка година в България губят живота си вследствие на СПИН. Всеки стол ще разказва човешка история - на нечий син, партньор, приятел, колега или човек, останал твърде дълго сам със страха, стигмата и мълчанието. В 21:00 ч. сградата на Националния дворец на културата ще бъде осветена в червено, като символ на подкрепа към живеещите с ХИВ в България.

По приблизителни данни около 4000 души в страната ни живеят с ХИВ, като вероятно два пъти повече българи не знаят своя статус, допълниха от Центъра. Най-засегнати от ХИВ са мъжете във възрастовата група 30-39 г. За периода 2010-2024 г. в страната са регистрирани общо 3476 случая на ХИВ, като в 85% от случаите инфектирането е осъществено по сексуален път.

От началото на 2026 г. в страната са регистрирани 86 случая на ХИВ, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. За същия период на 2025 г. са регистрирани 113 случая.

От МЗ съобщиха преди дни, че Денят на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще бъде отбелязан и с нова рубрика в мобилното приложение „еЗдраве". В рубриката има достоверна информация за начините на предаване на вируса, възможностите и местата за безплатно и анонимно изследване, лечението и живота с ХИВ, както и темите за страховете, предразсъдъците и обществените нагласи.

През януари тази година Министерският съвет в оставка прие Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2026-2030 г. С програмата се създават условия за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението.