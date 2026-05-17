Манол Пейков: Ивайло Мирчев бе супер коректен, аз по същия начин бих реагирал

Доколкото видях заснето Ивайло Мирчев се държа супер порядъчно, не злоупотреби със служебно положение, аз по същия начин бих реагирал. Не беше агресивен. Трябва човек да проявява непримиримост независимо на кой етаж на обществото, каза по bTV Манол Пейков, бивш депутат от ПП-ДБ по повод инцидентът между доставчик на храна и Ивайло Мирчев в столичния квартал "Лозенец".

Мисля, че Иво беше супер коректен, той може би си дава сметка, че бидейки в това положение високо в държавата трябва да е по-мек, отколкото би бил един нормален гражданин, от негова гледна точка може да е така, но мисля, че постъпи като редови уважителен гражданин, каза Манол Пейков.

Пейков не се чувства като "ябълката на раздора" между ПП и ДБ. Асен Василев бе в правото си да вземе решението. Това са нормални неща, част от демокрацията.

Той подчерта, че ДБ от първия ден казва, че това е грешка. При нас от 40 гласа имаше 1 или 2 въздържали се останалите бяха за оставане заедно, каза Пейков.

Според него първите ходове на новото правителство не дават много поводи за оптимизъм.