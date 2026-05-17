Кметът на Бургас поиска домакинството на "Евровизия"

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство! Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!".

Това пише във Фейсбук публикация кметът на Бургас Димитър Николов, след като стана ясно, че България ще бъде домакин през 2027 г.

"Това, което Дара направи за България тепърва ще дава резултати! И не само заради Евровизия!

Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите- колкото и да е трудно, да не се отказваш!", написа по-рано кметът на Бургас.

Дара спечели тазгодишната „Евровизия", като събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

България за първи път печели финал на най-големия песенен конкурс в историята му и успехът на Дара е феноменален. Тя излезе на сцената под номер 12 и изпълни парчето „Бангаранга". На сцената тя танцува с четирима танцьори сякаш в стая, която се върти на 360 градуса, и вдигна всички в публиката на крака със своето изпълнение.

Хореографията й е дело на известния шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Немо.