ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Тайван: "независимост на Тайван" - ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22861982 www.24chasa.bg

Кметът на Бургас поиска домакинството на "Евровизия"

9432
Димитър Николов

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство! Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!". 

Това пише във Фейсбук публикация кметът на Бургас Димитър Николов, след като стана ясно, че България ще бъде домакин през 2027 г.

"Това, което Дара направи за България тепърва ще дава резултати! И не само заради Евровизия!
Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите- колкото и да е трудно, да не се отказваш!", написа по-рано кметът на Бургас.

Дара спечели тазгодишната „Евровизия", като събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

България за първи път печели финал на най-големия песенен конкурс в историята му и успехът на Дара е феноменален. Тя излезе на сцената под номер 12 и изпълни парчето „Бангаранга". На сцената тя танцува с четирима танцьори сякаш в стая, която се върти на 360 градуса, и вдигна всички в публиката на крака със своето изпълнение.

Хореографията й е дело на известния шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Немо.

Димитър Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия