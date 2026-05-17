Васил Терзиев: Гордеем се с теб, Дара, ще има червен килим

"Гордеем се с теб. И, да, ще има червен килим!". Това пише във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод триумфа на Дара на "Евровизия".

"Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа", пише още Терзиев.

"Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък.

Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа", пише още кметът на София.