Дипломирането на студентите от Американския университет започна с успеха на Дара. Първи оратор на тържествената церемония бе кметът на Благоевград Методи Байкушев, който започна приветствието си с поздравления за успеха на България на снощния финал на Евровизия, а всички студенти, родителите им и много гости бурно го аплодираха.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров, който от около 15 г. преподава икономика в АУБ, за първи път тази година бе сред гостите, а не сред преподавателския състав. Пред наш репортер той отказа да каже дали ще се върне отново на работа в университета, уточни само, че е включен в списъка на преподавателите за следващата учебна година, но не и дали окончателно ще се върне на работното си място от септември.

Временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл започна приветствието си към студенти и гости на български език с "Добре дошли на всички".

Тази година АУБ дипломира 240 бакалаври от 20 държави. Най-много студенти завършват със специалност „Бизнес администрация" (63%), а 77% от абсолвентите завършват с двойна специалност. 28% от студентите завършват с отлични резултати – над 3.5 по 4-балната система.

Своите дипломи ще получиха и 22 студенти в магистърската програма за ръководни кадри към АУБ (Executive MBA). Сред тях са професионалисти от България, Албания, Франция и Великобритания.

Почетен оратор на тазгодишната церемония по дипломиране ще бъде Елвин Гури, изявен възпитаник, визионер и един от най-вдъхновяващите посланици на университета. Роден в Албания, Гури пристига в Благоевград в началото на 90-те години и завършва АУБ през 1996 г. с дипломи по „Бизнес администрация" и „История и цивилизации", начало на кариера, която по-късно ще го превърне в един от най-влиятелните предприемачи и инвеститори в региона. В продължение на 18 години той е член на Настоятелството на АУБ, а неговата щедрост е дала възможност на стотици студенти от България и Албания да получат достъп до висококачествено образование чрез стипендии.

Иво Ценов, възпитаник на АУБ от випуск 2003, бе отличен със специалната награда на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза Българска за гражданско лидерство и промяна.