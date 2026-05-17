Луната ще се наблюдава близо до Венера и Юпитер в нощите до 21 май

Любителите астрономи ще могат да наблюдават как Луната преминава близо до Венера и Юпитер във вечерите от 17 до 21 май, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (СУ). Наблюденията на Луната и ярките планети ще са възможни при ясно време.

Във вечерния здрач след залез-слънце трите небесни светила ще бъдат видими с невъоръжено око ниско над западния хоризонт. Вечерта на 17 май лунният сърп ще бъде още тънък и съвсем ниско до хоризонта, поради което ще се открива по-трудно в сиянието след залеза, но на следващите вечери ще можем удобно да наблюдаваме и трите обекта, каза Маркишки.

Той уточни, че вечерта на 18 май Луната ще бъде на около 5,5 градуса от Венера, а на 19 май – видимо между двете ярки планети. На 20 май лунният сърп ще бъде видим на около 3,3 градуса над Юпитер. На 21 май вечерта естественият ни спътник, Юпитер и Венера ще бъдат на почти еднакви отстояния, образувайки привличаща погледа „верижка" над западния хоризонт.

„Ако използвате бинокъл, ще можете да забележите в окулярите му по-големите лунни кратери, четирите най-ярки Галилееви спътника на Юпитер и моментната фаза на Венера, която ще се наблюдава с 83% осветен диск. Ако на 21 май вечерта претърсите с бинокъл небето близо до осветената страна на лунния диск, ще забележите звездния куп Ясли (или Кошер) в съзвездието Рак", препоръча Маркишки. Той е автор на на справочника „Гид на любителя астроном" на катедра „Астрономия" на СУ, вече издаден и като книга, и съветва любителите астрономи за провеждане на наблюдения.

От по-тъмно наблюдателно място в същия район на небето ще могат да се забележат още Капела – най-ярката звезда от съзвездието Колар, както и Кастор и Полукс – най-ярките звезди от съзвездието Близнаци, каза физикът, цитиран от БТА.