Кметът на Бургас: Не отстъпваме на София, можем да поемем Евровизия

София е в правото си да домакинства на Евровизия догодина, но ако има конкурсно начало за организация, Бургас може да я поеме. Като инфраструктура и удобства не остъпваме на столицата, в много отнешения даже сме по-добре. Това обяви пред "24 маса" кметът на морския град Димитър Николов след като предложи услугите на Бургас на бъде домакин на престижния музикален форум.

Според морския градоначалник предложенинето му не било празни думи или подхвърлено само за имидж.

"Разполагаме с една от най-модерните зали в България. На дължина и широчина "Арена Бургас" е с 27 метра по-голяма от софийската Арена, тъй като е разчетена и за лекотлетическа писта. С правостоящи капацитетът й може да стигне до 15 хил. души. Освен това като комуникация и транспоротни връзки е по-удобна", обясни пред "24 часа" морският градоначалник. И добави, че журналистите, акредитирини зо Джирото, на което Бургас бе домакин в началния етап, били базирани в Арената и останали много доволни.

Другото предимство на бургаската кандидатура е опитът.

"През годините сме посрещали многохилядна публика, включително и извън зала. 35 хил. души на плажа отчетохме за Роби Уйлямс преди години по време на мегафестивала "Спирит ъф Бургас", безпроблемно поехме домакинство на част от Джирото, спрявяли сме се и с организацията на доста многолюдни международни форуми, изискващи сложна логистика", добяви Николов.

И припомни, че Бургас и районът около него разполага с достатъчмно голяма хотелска база, а летището е на много удобно раздстояние от града, Несебър и Слънчев бряг.

"Има много хотели, така че всеки един даже може да бъде брандиран за дадена държанва, участник в Евровизия", категоричен е морският кмет.

И даде да се разчере, че ако България избере Бургас, няма да се изложи пред чужденците.

"Имаме възможностите, опита и самочуствието да бъдем организатори на Евровизия. Естествено, държавата ще координира всичко като домакин, но ще осигурим перфектна логистика и организа;ия. Ще дадем всичко от себе си и сме показали,че можем да регагираме при всякакви ситуации", заяви кметът на Бургас. Морския град е кандидат и за Европейска столица на културата през 2032 г.