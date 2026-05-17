Пиян шофьор помете с джип 15 оградни колчета и две липи

Шофьор с 1,32 промила алкохол се блъсна в оградни колчета и дървета в Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден около 4:30 часа тази сутрин на тел. 112. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че 22-годишен мъж от село Бъзовец, община Две могили, е изгубил контрол над управлявания джип „Гранд Чероки" на десен завой в посока Русе. Автомобилът последователно е блъснал 15 метални оградни колчета, разположени на тротоара, както и две липови дървета.

Пробата с дрегер на шофьора е отчела 1,32 промила алкохол в издишания въздух. Взета е проба за химичен анализ. По случая се води бързо производство, допълниха от полицията в Разград.

При друга полицейска проверка лек автомобил „Ситроен С3" е спрян в ж.к. „Орел" в Разград. В хода на контролните действия 58-годишният шофьор е тестван с дрегер, който е отчел 2,09 промила алкохол. Мъжът е отказал кръвна проба. Автомобилът е иззет, а по случая е образувано бързо производство, пише в съобщението от ОДМВР.