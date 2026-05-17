Голямата награда от конкурса „Сарандев" в Добрич отиде в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Винченцо Кантиело от Италия е носителят на Гран при от 35-ото издание на европейския младежки поп-рок конкурс „Сарандев", който се проведе в Добрич от 14 до 16 май..

За първи път голямата награда на конкурса ще отпътува за Италия. Кантиело е добре познато име на европейската сцена, след като през 2014 година печели детската Евровизия за своята страна.На сцената на Младежкия център италианецът впечатли жури и публика с изпълнения на "Adagio" на Лара Фабиан и "The Show Must Go On" на Queen.

В първа възрастова група победител е Кристиян Илков от Русе, а във втората – Жаклин Костадинова от Бургас. Първото място в третата възрастова група печели Антонио Д'Еспозито от Италия.

В конкурса участваха 55 изпълнители от 6 държави. Сред отличените тази година са и няколко млади изпълнители от Добрич. В първа възрастова група Ванеса Кънчева завоюва второ място, а Никол Михайлова получава трета награда. Специално отличие се присъжда на Симона Кристиянова Тодорова като най-малък участник в конкурса.Във втора възрастова група Денислава Димитрова и Ивайла Михайлова си поделят третото място, а Симона Тодорова Тодорова е сред носителите на специалните награди на журито.

Силно бе представянето на Добрич и в третата възрастова група, където Преслава Тодорова спечели трето място, въпреки че се яви на сцената с фрактура на крака.

Сред отличените участници тази година има представители на Русе, Бургас, Варна, Италия, Украйна, Косово и Полша.