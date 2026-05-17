Абитуриенти от Добрич избраха тениски вместо тоалети, за да подпомогнат момиче в нужда

Абитуриенти от финансово-стопанска гимназия „Васил Левски" в Добричсе включиха в благотворителна кампания „Да помогнем на Сиси да проходи". Вместо средства за тоалети за своето изпращане, зрелостниците избраха да дарят събраната сума за лечението на Станислава Петрова, която повече от шест години е прикована в инвалидна количка след тежка катастрофа.

По време на изпращането си учениците от 12 „А" клас се появиха с тениски с надпис „Днес празнуваме, утре променяме". Събраните от класа средства ще бъдат преведени по сметката на младата жена, чието лечение продължава.

В края на 2023 година Станислава започна скъпоструващо лечение със стволови клетки в турска болница, съчетано с интензивна рехабилитация в специализирана клиника в София. Терапията вече дава положителни резултати – отскоро Станислава има усещания в пръстите на краката си, а рехабилитацията продължава с надежда за нов напредък.