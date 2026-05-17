Аварирал камион затвори пътя между Враца и Ботевград, използва се обходен маршрут

За временно ограничение на движението по път I-1 Враца – Ботевград, в района на Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) на сайта си. Причината е репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. За ситуацията потвърдиха и от Областната дирекция на МВР, като допълниха, че няма пострадали.

За пътуващите е определен обходен маршрут. Товарните автомобили в посока София се движат през път II-16 Ребърково – София, а леките автомобили - през път III-161 Литаково – Ребърково.

Товарните автомобили в посока Враца изчакват на място в района на Ботевград . Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха още от АПИ.