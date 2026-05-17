Бойко Борисов: Сам си карам шкодата, за да не загине невинен човек

Като главен секретар сам си карах колата, но имах оръжие, допълни лидерът на ГЕРБ

Имаше много спекулации с охраната. Когато бях главен секретар най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Сега се упражняват по моето име. Получил съм най-големите награди - на Италия, на Франция, на Испания. Това с отпаднала необходимост ли е?! Когато с Обама единствен в света посочихме "Хизбула" за терористична организация, това отпаднала необходимост ли е?! Ако нещо се случи, политическо е. Всичко останало съм го правил за закона, за България. Няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, стават на крака. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред свои съпартийци.

"Мили мои, от вас искам само горе главата. Стягаме се - млади и стари. Като главен секретар ми беше по-лесно. Сам си карах, но имах оръжие. Дори Бойко Рашков не ми свали охраната. Чисто сам си я карам шкодата, за да не стане някой жертва. Шкода небронирана, да не загине някой залудо. Потанцувайте, направете си банкет, докато сме живи и здрави, това е най-важното", обърна се към аудиторията в залата Борисов.

Много го питали защо са гласували за председател на парламента. "Бонус на победителя е да си сложи председател на парламента. Това е награда. От нас се иска да си изпълним обещанието", уточни Борисов.

"За правителството гласувахме въздържали. Това означава, че си отчел победата. Те и без нас и с нас си правят правителство. Отчитаме тяхната победа. След като това са най-честните избори, след като сме втори как може четвъртият, петият и шестият да иска да унищожи втория", каза още Борисов и посъветва опонентите си да отчетат стотиците хиляди, които са гласували за ГЕРБ.

"Нито една от мерките няма да им сработи. По принцип и хората, които са там, а и в една пазарна икономика, по този начин няма да стане - нито с таван на цени. Пазарът ще регулира цените! Кога през януари българинът е ял череши и ягоди, както и шопска салата. Скъпо е. Но да дотираме скъпите продукти от данъците, също ще е груба грешка.

Истинската причина е в горивата - нафта, бензин, газ. Обещал си и на армията, и на младите лекари, и на сестрите, и на всички останали. Като гледам, в последните дни това се случва само със заеми. Това означава, че тези млади хора, които гласуваха за тях, ще платят огромните лихви - в милиарди", каза още Борисов.

Той обвини себе си, че е подценил това, което идва в мрежата. "Гледайте фирма "Магьосникът от Кремъл". Умело ни закачиха в ДПС, а ние правихме само добри работи тогава", допълни Борисов.