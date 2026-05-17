До Никюп и римския град Никополис ад Иструм вече се стига само по нов асфалт

Обновен е общинският път между великотърновските села Ресен и Никюп, съобщи на фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По трасето е изпълнено цялостно преасфалтиране, поставяне на предпазни съоръжения, оформяне пътен банкет, нови знаци и маркировка.

Ремонтът на отсечката е част от инвестиционната програма на Община Велико Търново.

Преасфалтиран е и участъкът от с. Никюп до главния път Русе-Велико Търново - разклон при с. Крушето. През миналата година основно ремонтиран бе и най-бързият път до уникалния археологически паметник Никополис ад Иструм, двукилометровият участък от главния път Русе - Велико Търново до античния град десетилетия бе в кратери.