Мъж загина, ударен от кола, докато пресичал пътя Хасково - Димитровград

Възрастен мъж е загинал при инцидент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Пътното произшествие е станало след полунощ в района на нощно крайпътно заведение. Загиналият мъж е на 78 години от Димитровград. Той е прескочил мантинелите, които разделят платната на двупосочното трасе, и е тръгнал да пресича, когато е ударен от автомобил, шофиран от 25-годишна жена от Хасково в посока от Димитровград към областния център.

Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни, уточниха от полицията за БТА.