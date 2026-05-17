Антон Хекимян: Дара ще бъде предложена за почетен гражданин на София

"Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София"!Триумфът на Дара е исторически. Това е безапелационен успех за България и за София, който постави страната ни във фокуса на световната сцена и донесе огромна национална гордост".

Това пише във Фейсбук председателят на групата на ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян.

Ето какво още написа той:

Победата идва в юбилейното 70-о издание на конкурса и точно 21 години след първото участие на България в Евровизия през 2005 г. - символичен момент, който прави успеха още по-значим за страната ни.

Предложението за удостояването ѝ със званието „Почетен гражданин на София" ще бъде внесен единодушно от Консултативния съвет към Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет по предложение на Ivan Videlov и с подкрепата на представителите на съвета Антон Хекимян, Вили Лилков , Vesselin Kalanovski, Гергин Борисов , Ивайло Костадинов и доц. Михаил Груев, директор на държавна агенция "Архиви".

Дара от години се доказва като истински артист, професионалист и вдъхновение за своето поколение. Със своя талант, труд, постоянство и поведение тя се превърна в пример не само за младите изпълнители, но и за всички млади хора в България - че мечтите се постигат с характер, дисциплина и отдаденост.

Когато става въпрос за успехи, които прославят България по света, политиците трябва да покажат, че могат да бъдат обединени. Именно затова това предложение е знак на уважение и признателност към човек, който със своя талант, труд и присъствие издига авторитета на България и София пред милиони хора по света.

С този акт Столичният общински съвет ще отдаде заслужено признание на една млада българска звезда, превърнала се в символ на талант, амбиция и успех.