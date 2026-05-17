От Бяла черква дадоха началото на похода „По стъпките на Бачо Киро и поп Харитон"

Началото на 73-ия Национален туристически поход „По стъпките на Бачо Киро и поп Харитон" беше дадено вчера в Бяла черква. На площад „11 май" се събраха 522 души от цялата страна. Сред тях бяха представители на Пловдив, Кнежа, Велико Търново, Мездра, Провадия, Дулово, Варна, Габрово, Борово, Плевен, Павликени, Ветринци и Дряново. Включиха се и групи от двете средни училища в общината - СУ „Бачо Киро" и ПГАТ „Цанко Церковски".

Най-възрастен участник беше 81-годишната Ценка Пенчева от Павликени, а за най-млад – 7-годишната Моника Димитрова от Дряново, която е потомствен турист.

„Вашият поход е истинско родолюбиво дело. Той пази жив спомена за героите на Априлското въстание. Показва, че България има памет и дори и днес има хора, които искат да вървят по стъпките на достойните българи и да предават тази памет на следващите поколения. Трябва да знаете, че Бяла черква е свещено място за българската свобода. Тук е роден Бачо Киро – учителят, книжовникът, будителят и революционерът, който остави името си завинаги в историята на България", казах в словото си пред участниците и им пожелах пътят им да е изпълнен с добро настроение, приятелство и гордост, че са българи.

Ежегодно маршрутът на този поход започва от Бяла черква, откъдето е тръгнала основната част на четата, преминава през Михалци, Мусина, Ветринци, Каломен, Пейна и Ритя и достига до Дряновския манастир. Първата част е с транспорт, а втората е пешеходна и е дълга около 20 километра, като участниците са я изминали за около пет часа и половина.

Посрещания на групата направиха и в кметствата Мусина и Михалци.

В храм „Св. Архангел Михаил" в Дряновския манастир беше отслужена панихида в памет на загиналите въстаници, след което присъстващите се поклониха и поднесоха венци и цветя пред паметника-костница.



