100 000 тома и гръцки и славянски ръкописи от IX век в център “Дуйчев” на Алма матер

Къщата е дарена от големия учен на СУ

Уникално - обединява културата на славяни и на Византия

В 40-годишната институция се прави наука и се обучават студенти

Софийският университет притежава в структурата си истинско бижу. Към Алма матер вече от 40 г. е Центърът за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”. По света има много центрове по византинистика, в които си изучават историята, културата, изворите за Византия. Има много палеославистични центрове - по цяла Европа и отвъд океана. Но център, който да обединява славяните и Византия във всички аспекти на тяхното културно-историческо съществуване, няма. Това е само нашият, разказва с гордост проф. Вася Велинова, директор на уникалното звено. ПРОФ. ВАСЯ ВЕЛИНОВА Снимка: Румяна Тонева

Намира се на тихата улица “Проф. Иван Дуйчев” в столичния квартал “Бъкстон” и е оазис на изяществото в забързания град. Къщата е дарена на Алма матер от проф. Дуйчев - виден български историк, медиевист, най-известният български историк зад граница. Бил е член на 11 чуждестранни академии на науките и на редколегиите на най-големите списания по византинистика и славистика. Догодина се навършват 120 г. от рождението му.

До 90-те години на миналия век домът му е бил една

неофициална отворена библиотека - кръг на знанието

и дискусиите. Имал е докторанти, колеги, с които е работил по различни проекти, и това предопределя и решението му след смъртта си да завещае дома, библиотеката, личната си колекция ръкописи с идеята да се създаде център за славяно-византийски проучвания. “През целия си живот е отстоявал идеята, че славяните и Византия са неделими - културно, религиозно, икономически, политически, и че изучаването им разделено не е добрият подход”, обяснява проф. Велинова.

Тя разказва още, че вековното съжителство между Византийската империя и християнските славянски държави, възникнали след края на IX в., след масовото покръстване на славяните, дават много ценни резултати. Това е културата на православния свят, която е жива и до днес.

Изпълнители на завещанието стават фонд “13 века България” и ръководството на университета. Домът е предаден от неговата втора съпруга Нонка Дуйчева. А първият директор е проф. Аксиния Джурова. Къщата се преустройва, за да се превърнат помещенията в лекционни зали. Библиотеката тогава е наброявала към 35 000 тома. Сега вече отива към 100 000 след закупуването на други библиотеки на професори медиевисти, философи, както и от дарения. Гробът на професора в двора Снимка: Румяна Тонева Евангелие и деяния на апостолите. В средата е разцъфналият кръст, символ на християнството. Снимка: Румяна Тонева

Дарителският

жест на проф. Дуйчев провокира и други учени -

проф. Бешелиев, проф. Тодор Боров, Атанас Михов, Асен Василиев. По-късно е откупена и библиотеката на Питър Харанис - виден гръцки византолог, работил в Америка. И това неимоверно обогатява фондовете, обобщава проф. Велинова, която е завършила българска филология. Всеки, който се занимава с медиевистика, със средновековна култура, по необходимост е и исторически, и филологически компетентен, най-малко защото трябва да си чете изворите, а пък филологът трябва да се ориентира в контекста - полетата се преплитат, обяснява проф. Велинова, която е директор на центъра от 2011 г. и твърди, че студентите са привилегировани, защото работят с оригиналите в ръце. “Имат възможност да почувстват просто как е работено в оная епоха”. В центъра работят осем учени плюс реставратор, завеждащ библиотеката и архивист. Работят почти като един факултет. А студентите, които идват, са филолози, историци и културолози.

В центъра се съхранява най-голямата колекция от гръцки ръкописи в България от IX до XIX в. Има славянски ръкописи, български главно от XIV-XV до XIX в.

По силата на завещанието Аксиния Джурова е човекът в основата на организирането на центъра от 1986 до 2011 г. Благодарение на контактите ѝ с Япония тя създава лабораторията по консервация и реставрация. Японците даряват - от името на японската държавна фондация и на фондация “Сумитомо”.