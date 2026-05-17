Условна присъда и глоба за водач, спипан да шофира пиян в Асеновград

Книжката му се отнема за година и осем месеца

39-годишен асеновградчанин се размина с условна присъда от 8 месеца с изпитателен 3-годишен срок, след като бил засечен да шофира из улиците на града пиян. Наказан е да заплати и глоба на стойност 400 евро.

На 3 май служители на реда го спрели за рутинна проверка с автомобила му "Фиат Дукато". Решили да го тестват с дрегер и устройството отчело наличието на 1,95 промила алкохол. След това бил отведен в ареста за 24 часа.

Книжката му се отнема за една година и осем месеца, ще трябва да плати и стойността на колата 2707 евро. Тя няма да бъде иззета в полза на държавата, тъй като не е на негово име.

39-годишният бързо е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.