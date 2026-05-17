Рибар е с опасност за живота, докоснал с въдицата си електрическата мрежа на влаковете

жп релси Снимка: Pixabay

Рибар от монтанското село Долно Белотинци е с опасност за живота, след като е докоснал с въдицата си контактната електрическа мрежа на БДЖ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Инцидентът се е случил на 16 май около 16:30 часа на железопътен мост над река Огоста в кв. „Огоста". По време на риболов мъжът на 22 години е докоснал с карбонов телескопичен прът контактната електрическа мрежа на БДЖ. Вследствие на това е възникнала волтова дъга и през тялото му е преминал ток с високо напрежение.

Мъжът е получил около 50% изгаряния и е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в града  с опасност за живота.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и е образувано досъдебно производство. Разпитани са свидетели и очевидци на инцидента.

Работата по случая продължава в Районно управление – Монтана.

