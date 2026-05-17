Експерт за трагедията на Витоша: Отдавна има данни за мечки в този район

Районът е доста обрасъл и от години има данни, че там се срещат мечки. Присъствието на туристи говори за отпадъци, които привличат дивите животни. Когато има храна от хора, мечките са склонни да я използват. Така се скъсява дистанцията между хора и животни.

Това каза в предаването "На фокус" по Нова тв експертът по диви животни Александър Дуцов по повод трагедията, която стана на 16 май на Витоша. Тогава мъж беше открит мъртъв, а днес експертиза показа, че е бил нападнат от мечка с малко мече. По думите на Дуцов може да се сложат фотокапани и да се види какъв е рискът за хората. Той препоръча хората да не се движат сами, да вдигат шум.