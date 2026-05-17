Издирват възрастна жена, изчезнала край р. Струма

Издирват изчезнала възрастна жена в района на река Струма край Благоевград. Семейството на изчезнала жена от кв. „Струмско" отправи призив за съдействие в социалните мрежи.

"Жената е в неизвестност от 15 май около 08:00 ч. Последната следа е в района на река Бистрица / Струма, където са открити части от дрехите ѝ. В момента няма информация за местонахождението ѝ", съобщиха нейни роднини.

Семейството моли за помощ рибарите, рафтинг клубовете, земеделци, ловци, хора с ATV/джипове, както и всички, които се движат по течението на реката.

"Моля, оглеждайте внимателно: бреговете и завоите на реката, баражи, мостове, наноси и задържащи места,храсти, труднодостъпни терени и крайбрежни участъци. Всеки детайл може да се окаже решаващ.

Контакти за сигнал: 0885545590, 0877416484, 112

Семейството моли за всякаква информация, дори да изглежда маловажна", призова внучката й.