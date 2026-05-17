Теодора Георгиева признала на Кьовеши, че тя е на записа с Пепи Еврото

След отстраняването на българския европейски прокурор двамата, които координирали делата, постигнали много добри резултати

От полицията не съдействали и по дела, по които работила самата Кьовеши

Остраненият вече български европейски прокурор Теодора Георгиева признала на Лаура Кьовеши, че тя е на записа от т.нар офис на Петьо Петров - Пепи Еврата. Това стана ясно от интервю на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в предаването "120 минути" по Би Ти Ви.

Въпросното видео се появи през март 2024 г. а е от 2020-а. То е от вип залата в ресторанта "Осемте джуджета". На записа се чува как Пепи Еврото обяснява на Теодора Георгиева, че вече било решено, че тя ще е българският европейски прокурор.

"Докладът беше представен пред колегията на Европейската прокуратура и имаше единодушно решение, че нарушенията на българския европейски прокурор са толкова сериозни, че поискахме ЕС да задейства процедурата по нейното отстроняване", обясни Лаура Кьовеши, чийто мандат изтича през ноември.

Тя добави, че "няма никакво съмнение, че разследването се води по закон и никой не се намесва".

"Какво точно се е случило на това видео, тя трябва да обясни. За нас това видео е свързано с начина, по който е назначена. Защото от трето място е била назначена. Какво е направила, трябва да обясни", повтори Кьовеши.

По нейните думи делегираните прокурори положили огромни усилия. "Те бяха подложени на голям натиск, заради многото обвинения в публичното пространство, а преди това имаше обвинения, че работят по дребни дела. Но последната година ми показа, че имаме силен екип от много отдадени прокурори", изтъкна Кьовеши.

Тя посочи, че след отстраняването на Теодора Георгиева екипът в България е координиран от други двама прокурори. "И те постигнаха много добри резултати", изтъкна Кьовеши.

Дезинформация, кампании за сплашване - с това се сблъскали представителите на Европейската прокуратура в България през последните пет години.

Тя даде пример с делото за електрически автобуси, които е наблюдавано от нейната камара. Полицията влязла в пет-шест офиса, а в останалите отказала. Поискали от тогавашния вътрешен министър да започне дисциплинарно производство. "Не знам какво се е случило", добави Кьовеши.

Според нея най-правилната позиция е да си вършиш работата. "Видяхте ли ме през последната година да съм дала интервю за българските медии. Трябва да си вършиш работата и в края на краищата нещата се подобриха", каза още Кьовеши. Тя обърна внимание, че вече има полицейско звено.

Запитана дали е имала доверие в Борислав Сарафов каза, че вярва в закона, в процедурите, и понякога на хора, които познава много добре.

"Няма значение дали имам доверие на даден човек, но има значение да се води институционален разговор", каза още Кьовеши.

И добави, че "никога не сме имали дела в България за ДДС измами и митнически измами. Това е външна граница за ЕС, няма как България да е най-чистата държава", каза още Кьовеши.

Тя посочи, че през годините се е срещала с много министри у нас и в края на краищата "нещата се подобрили".

По думите й само малка част от проблемите в България били свързани с главния прокурор, по-голямата били с МВР, с Министерството на правосъдието. Кьовеши посочи, че не приема нищо лично. И добави, че има доверие на българската полиция, но също така е имало определени ситуации, в които те не оказвали достатъчно съдействие. Сега имало известни проблеми със съдиите по делата на Европейската прокуратура.

На финала обясни, че няма да влиза в политиката, още не е решила с какво ще продължи, но и повече няма да е прокурор.