Полицаи изгонени от мача "Левски"-ЦСКА, имали бради и татуси

Полицаи, които имат бради и татуировки, са били изгонени от мача "Левски"-ЦСКА след внезапна проверка от началници. Първоначално полицаите били разпределени в охраната на вечното дерби, но внезапна проверка за външния вид ги извадила от наряда, разказа пред "24 часа" източник от полицията.

Около 400 униформени са били разпределени първоначално да охраняват вечното дерби в събота, което завърши 2:0 за сините. Около 25% от тях обаче били извадени от наряда на стадион "Васил Левски" след внезапната проверка.

А в МВР вече се готви заповед, с която да се забранят брадите и видимите татуировки на униформените полицаи.