Зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков става ръководител на "Младежката академия" на ГЕРБ

Владимир Темелков

Работата на Темелков в партията ще бъде свързана с много пътувания, често ще отсъства от града, каза Бойко Борисов

Зам.-кметът по образование на Пловдив Владимир Темелков става ръководител на "Младежката академия" на ГЕРБ и координатор на тази структура за града.

Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов на партийна среща във Велинград, на която участваше и Костадин Димитров. 

Борисов предупреди, че работата на Темелков в партията
ще бъде свързана с много пътувания, което означава, че той често ще отсъства от Пловдив.

"Мили мои, от вас искам само горе главата. Стягаме се - млади и стари. Като главен секретар ми беше по-лесно . Сам си карах, но имах оръжие. Дори Бойко Рашков не ми свали охраната. Чисто сам си я карам шкодата, за да не стане някой жертва. Шкода неброндирана, да не загине някой залудо. Потанцувайте, направете си банкет, докато сме живи и здрави, това е най-важното", обърна се към аудиторията в залата Борисов. И уточни, че за правителството са гласували с въздържали.

"Това означава, че си отчел победата. Те и без нас, и с нас си правят правителство. Отчитаме тяхната победа. След като това са най-честните избори, след като сме втори как може четвъртият, петият и шестият да иска да унищожи втория", каза още Борисов

