Смърт от мечка - за пръв път на Витоша, където е пълно с туристи, и 16 г. след последната трагедия - в Родопите (Обзор)

Ако видите хищника в гората не правете резки движения и не бягайте - отдалечавайте се бавно

Две мечки - майка и дете са убили 35-годишния турист на Витоша. Това сочат експертните справки на съдебен лекар и специалист по едър дивеч, съобщиха от столичната полиция в неделя.

Ако се докаже, че нападението е от мечки, това ще е първото убийство на човек от това животно от 16 г. насам у нас.

Последното е от май 2010 г., когато мечка нападна 65-годишния Никола Шиков от смолянското село Кутела, докато човекът излязъл в гората за дърва. След това мечката беше застреляна от ловци. Там обаче популацията на кафявата мечка е голяма, за разлика от тази на Витоша, която е съвсем близо до града и постоянно има хора по пътеките. Преди случая в село Кутела човек не е убиван от диво животно поне 50 г., категорични са природозащитници. Два месеца след нападението в Кутела тежко пострада и Галина Димитрова от село Малка Арда. Жената отишла за гъби в гората, а скрита зад храст мечка я нападнала и свалила скалпа й. Галина оцеля по чудо.

Съвсем близо до трупа на мъжа на Витоша в събота разследващите са открили следи от лапите на голяма и по-малка мечка, научи “24 часа”. Човекът е починал от кръвозагуба след нападението от животните. До него е имало пръчка, с която вероятно се е опитал да се предпази и да изгони хищниците, което е голяма грешка според правилата за действие при среща с мечки в планината.

Ако видите мечка в гората и тя не ви е забелязала, запазете спокойствие, не правете резки движения, говорете тихо. Ако започне да издава звуци, започнете да се отдалечавате бавно, но не бягайте, за да не ви възприеме като плячка. Не гледайте животното право в очите и не правете резки движения. Не блокирайте пътя му за отстъпление. Има случаи, в които мечки блъфират - спускат се към човека и спират в последния момент. По този начин те казват: “Ти си на моя територия и ме дразниш”., пишат от приородозащитната организация WWF. При нападение от мечка легнете по корем и покрийте врата си с ръце, разтворете широко краката си, за да е по-трудно за мечката да ви обърне по гръб и да получи достъп до меките органи, останете неподвижни, докато тя напусне района. Инцидентът е станал между хижите “Офелиите” и “рудничар”, който е пълен с туристи в събота.

Разкъсаното тяло е намерено от друг турист в събота по обяд. Сигналът в Спешна помощ е подаден в 13,35 ч. Той е за труп на асфалтирания път от хижа “Офелиите” в посока хижа “Рудничар” в северозападната част на Витоша. По това време

в района има много туристи и минават хора на няколко минути

Още в сигнала си мъжът е предположил, че става дума за нападение от мечки, но не е видял дивите животни. Спешна помощ и полицията от 6-о районно управление идват на мястото за 40 минути. Жертвата е с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетели често е ходил на походи в планината сам.

Заради липсата на нападения от мечки над хора в България, в събота планинари обявиха версията за невъзможна и насочиха вниманието към големи и агресивни кучета в района на хижите “Олфелиите”, “Еделвайс” и “Рудничар”. При последната хижа има две кучета, които постоянно са вързани, показа проверка на “24 часа”. Посетители на местността обаче от години се оплакват и от глутница големи кучета, които обикалят около близката хижа “Острица”. Те налитали на хора, но досега няма случаи на инциденти.

Не повече от 15 мечки обитават природен парк “Витоша” според официалните данни на природозащитниците. Досега не са нападали хора. За последно мечка беше забелязана в кв. “Бояна” през юни 2024 г., близо до пътеката, която води нагоре в планината до водопада. Тогава местните успяват да я снимат. Мечката само е обиколила най-близката урбанизирана част и се е върнала в планината. Тогава експерти предположиха, че е търсила храна, но не е намерила.

През миналата година са регистрирани няколко нападения на мечки над хора, но без фатални последици и не на Витоша, където такива инциденти не е имало. Галина Димитрова след нападението от 2010 г.

В края на август м.г. мъж е слизал от Стара планина с кон към село до Карлово. Тогава го изненадала мечка с малкото си мече. Два пъти ходила до коня, който водил по пътеката, но се връщала. На третия подгонила домашното животно и го наранила, но човекът не е пострадал. В региона има свръхпопулация на мечки, както и в Родопите. Два дни преди този инцидент отново мечка с мече напада мъж, който разхождал кучетата си в гората до село Лясково. Хищникът замахнал с лапа и го ударил по ръката, но нараняванията му не са били тежки. Иначе са регистрирани много случаи на мечки в Родопите, които слизат от планината в селата, за да търсят храна. Обикновено нападат пчелни кошери заради меда, но и убиват телета и овце.