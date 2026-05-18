Чатове и снимки уличиха лекарка от Асеновград, осъдена за фалшиви ковид сертификати

Решението на съда: 1 година условно с изпитателен срок от 3 г. и глоба от 1000 евро

Д-р Ангелина Згуровска отрича да е виновна, но в телефона са открити съобщения за цената като "Вече е 350 лв. Нема сваляне"

Чатове с недвусмислено съдържание и много снимки на лични карти в телефона заковаха д-р Ангелина Згуровска от Асеновград в издаването на ковид сертификати на хора, които не са ваксинирани. Тя вече е с условна присъда от 1 година.

Лекарката категорично отрича вината си и отказа да дава обяснения пред Окръжния съд в Пловдив, но съставът намери престъплението за доказано.

35-годишната сега д-р Згуровска работела в МБАЛ "Асеновград" и когато в края на 2020 г. у нас започнаха да пристигат първите ваксини, била определена да работи в кабинета за имунизации. По онова време у много хора имаше скептицизъм или откровено недоверие към ваксините, но

за доста дейности се изискваше сертификат за направена имунизация

– например за пътувания в чужбина, работа в здравни заведения, посещения на молове и ресторанти и др.

Дейността на имунизационните кабинети се следеше от регионалните здравни инспекции и през лятото на 2021 г. на служителите в Пловдив направило впечатление, че има необичайно висок брой вписани ваксинации в МБАЛ "Асеновград" в период, когато интересът към тази дейност в останалите 37 центъра в областта бил нулев или минимален.

А и сред регистрираните имало хора с адреси в отдалечени райони на страната, както и починали преди или около датата на вписаната ваксинация.

Така се стигнало до подаването на сигнал в Икономическа полиция и разплитането на случая, като в хода на разследването е установено, че сертификати са получавали и хора, били в чужбина на датата, на която би трябвало да им е поставена ваксината.

Д-р Ангелина Згуровска беше обвинена, че във времето от 28 юни до 11 ноември 2021 г. е

въвела данните на 24-ма души в електронната система за имунизациите

срещу ковид, че са с поставена ваксина, без това да е така.

В резултат са генерирани 27 сертификата, като част от хората получили по повече от един документ. Делото започна чак през 2025 г. и в хода му беше установено, че лекарката лично е въвеждала данните с електронния си подпис, че не го е предоставяла на друг, с едно-единствено изключение за ден, и че никой не е знаел паролата , за да го използва.

По делото бяха разпитани много свидетели, сериозна част от които твърдяха, че е минало много време и вече нищо не помнят.

Например медицинската сестра от Пловдив Стоянка Христова, която на 29 август 2023 г. разказала пред разследващите, че имала нужда от сертификат, за да си запази работата, но не искала да се имунизира. Чула, че може да получи документа от д-р Згуровска от Асеновград, изпратила своите и на сина си данни по вайбър и се сдобила с нужните удостоверения.

Пред съда обаче каза, че не помни подобно нещо

"Сигурно съм имала сертификат, щом съм била на работа. Не съм изпращала лични карти по вайбър, не съм посещавала болницата в Асеновград", заяви тя пред Окръжния съд. Присъдата произнесе състав, председателстван от съдия Екатерина Роглекова. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Синът Димитър Попов също имаше бели петна в паметта.

"Сертификата ми го даде майка ми, не знам как се е сдобила с него. Не помня друго, тогава се развеждах и други неща ми бяха на главата", каза той. Други свидетели обаче описаха как са получили нужния документ.

"Не си сложих ваксина, но исках сертификат. Една позната ми каза, че може да помогне.

Дадох данните си и 250 лв. и след няколко дни ми го донесе в едно кафене

Не ми каза как го е уредила", разказа Иванка Атанасова.

И от други разпитани бяха събрани данни за тарифа между 200 и 300 лв. на сертификат и тук идва ред на чатовете от телефона на д-р Згуровска.

"Тук един приятел се притеснил за ваксините, иска да се ваксинира по втория начин. Ще си плати колкото струва", пише неин познат.

Изпратено от нея съобщение към друг гласи: "Няма дерт. Кажи направо на твоя човек да направи цена за трима. За 900."

И една уговорка за тарифата, на която тя казва: "Да, вече е 350 лв. Нема сваляне. Това е." Фалшивите сертификати са издавани в болницата в Асеновград. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Въпреки това прокуратурата не намери достатъчно доказателства за плащане за сертификати и обвинение в получаването на пари на д-р Згуровска не беше повдигнато. Но

кореспонденцията е възприета от съда като част от доказателствата,

че сертификати без ваксини са издавани и че схемата е една и съща - повечето не познават д-р Згуровска, посредник им предложил помощ, те му дали снимки на личните си карти и след дни получили необходимия документ.

А в телефона са открити доста снимки на лични документи. Друго доказателство, послужило на състава за осъдителната присъда, са графологичните експертизи, доказващи, че декларациите за информирано съгласие (които бяха задължителни при имунизацията) на част от получателите на сертификати не са попълнени и подписани от тях.

Така съдът намира, че д-р Ангелина Згуровска е престъпила закона с пряк умисъл и извършеното е с висока степен на обществена опасност.

"Издаването на сертификати за несъществуващи ваксинации е компрометирало функционирането на системата за контрол върху разпространението на COVID-19, подкопало е общественото доверие в електронната здравна система и е създало реална опасност за общественото здраве чрез легитимиране на лица като ваксинирани, без същите да притежават такава защита", е записано в мотивите към присъдата.

Съставът приема и че деянието е извършено срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура на страната. Но независимо от това съдът намира, че в случая са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

"На първо място се взе предвид сравнително младата възраст на подсъдимата, която към момента на извършване на деянията се намира в активна трудоспособна и професионална възраст,

чисто съдебно минало, без данни за трайно изградени престъпни навици

или престъпна насоченост на личността. Същата е и с отлични характеристични данни, за което свидетелстват колегите й.

На следващо място съдът съобрази, че подсъдимата е трудово ангажирана и упражнява общественополезна професия, свързана с опазване живота и здравето на гражданите. Независимо от допуснатото тежко нарушение на професионалните и правни норми съдът съобрази, че Згуровска е интегрирана в обществото, има изградени трудови навици и социална ангажираност,

понастоящем практикува професията си в Германия,

което значително намалява риска от бъдещо противоправно поведение", аргументира се съставът, председателстван от съдия Екатерина Роглекова. И подчертава, че към момента на произнасянето на присъдата пандемията вече е отминала, което не налага висок интензитет на наказателната репресия.

Така наказанието е 1 година условно с изпитателен срок от 3 години и глоба от 1000 евро. Присъдата може да бъде оспорена пред апелативните магистрати.