Теренът на автокъща “Капитолия” в Борисовата градина вече е само за зелена площ, общината може да си го върне до 28 юни

През април район "Средец" успява да смени предназначението на мястото, което досега е било за гараж. Това дава зелена светлина за следващата стъпка - заповед за забрана за ползване

На път ли е Столичната община най-сетне да реши дългогодишния проблем с автокъща “Капитолия” в Борисовата градина, или напротив - казусът, в който са преплетени спор за собственост и незаконно строителство, ще се заплете още повече? Този въпрос може да се изясни до 28 юни, когато изтича срокът, в който общината трябва да предприеме действия, за да влезе във владение на имота според изпълнителен лист, издаден от съда през 2021 г.

Според запознати към момента молба за такива изпълнителни действия пред частен съдебен изпълнител (ЧСИ) не е отправена. ЧСИ е приканил бившите наематели да освободят имота, но те не са го направили, а

за принудителен въвод се изисква молба от кмета на София

“Наемателите на терена чрез процесуални хватки бавят неизбежното. Скоро Столичната община ще влезе във владение на терена, за да може той отново да бъде място, което се ползва от всички”, написа в петък във фейсбук общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров.

Зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев пък напомни, че в проекта за устройствен план на Борисовата градина, който ще се обсъжда в края на месеца, теренът е предвиден за подземен паркинг. И подчерта, че общината подготвя действия, за да си върне частни имоти в парка.

Теренът, на който се намира автокъщата, е общинска собственост и е даден за управление на “Софийски имоти” през 1997 г. По-късно общинското дружество го дава под наем на фирма “Минкин - Албена Минкин”. През 2003 г. то ѝ продава сградата, която се намира в терена. После тя преотдава имота на “Софтрейд 2003”. Няколко години по-късно “Софийски имоти” едностранно прекратява договора за наем, защото фирмата е нарушила друг договор, който забранява преотдаване на имота без съгласието на общинското дружество.

Така стартират и опитите на общината да си върне владението, които продължават вече доста години. През лятото на 2022 г. общината се опита да влезе в имота, за да премахне незаконните чадъри, но собствениците на автокъщата блокираха достъпа. Последва втори опит седмица по-късно и разчистването започна, но в същия ден Административният съд постанови събарянето да бъде прекратено и отмени заповедта на главния архитект за премахване на чадърите.

По-късно бе издадена нова заповед, която също бе атакувана в съда, но вече е влязла в сила. Тя трябва да бъде изпълнена от органа, който я е издал - общинското направление по градско планиране и развитие. До момента обаче не е изпълнена -

чадърите си стоят,

а собствениците на “Капитолия” не са спазили ангажимента да ги премахнат сами, деклариран два пъти през 2025 г. Не е ясно и дали им е даден срок да го направят.

Отделно за собствеността на имота се води съдебен спор. Веднъж вече общината доказа в съда, че е собственик на имота - затова и в нейна полза е издаден изпълнителният лист. Но има и второ висящо дело - по него общината печели на първа инстанция, но се чака произнасяне на втората. (Виж позицията на общината в долу.)

Липсата на действия по изпълнителния лист може да се разтълкува като безстопанственост от втората инстанция и резултатът по второто дело да бъде обърнат, смятат юристи. Според тях общината разчита на това, че имотът е публична общинска собственост и по закон не може да бъде придобит по давност, но това също е спорен въпрос. Справка в имотния регистър показва, че едно от дружествата вече е придобило по давност право на собственост върху сграда в имота, а софийски нотариус им е издал констативен нотариален акт.

Междувременно по казуса с автокъщата работи и столичният район “Средец”, на чиято територия е “Капитолия”. Оттам разбират за изпълнителния лист при проверка на делата в съда. Документът обаче официално не е постъпвал в “Средец”.

При проверка на документите пък се установява, че по кадастрална карта предназначението на имота е “за гараж”. Затова от “Средец” предприемат спешни стъпки за промяна на записа и в началото на април имотът вече е за зелена площ. На практика промяната в кадастралната карта дава зелена светлина за предприемане на следващата стъпка - забрана за ползване на имота от собствениците на автокъщата. По закон такава заповед е с предварително изпълнение и дори да се обжалва в съда, това не би спряло забраната на ползването.

В началото на април район “Средец” прави нова проверка на имота дали е изпълнено премахването на чадърите и какво е състоянието на обекта. Тя завършва с 2 констативни акта - единият за забрана за ползване, а другият - за незаконно строителство. На 15 април от района връчват двата констативни акта на собствениците на “Капитолия”, които имат 7-дневен срок за възражения. Такива не постъпват. Но вместо да се премине към следващата стъпка - съставяне на заповед за забрана за ползване на имота и освобождаването му,

район “Средец” се оказва с отнети правомощия по случая

На 23 април според заповед на кмета Васил Терзиев с “Капитолия” вече се занимава Столичната община, а мотивите са “широк медиен и обществен интерес”. Така е спряна работата и по издаване на още 3 подготвени констативни акта за незаконните огради и за сградата, част от която също е незаконна.

“Нашите действия не са свързани пряко с премахването на чадърите, а със задължението да изпълняваме предоставените ни със заповед на кмета на София правомощия за строежи до 4-а категория. Ние не пречим на Столичната община, а само подпомагаме действията ѝ, за да си върне владението над този знаков за града имот”, коментираха от “Средец” пред “24 часа”.

"Московска" 33: Твърденията, че можем да загубим имота по давност, са несъстоятелни

Твърденията, че Столичната община може да загуби собствеността над имота, в който се намира автокъща “Капитолия”, са несъстоятелни. Общината последователно защитава по съдебен ред правото си на собственост върху терена, пише в позиция, изпратена до “24 часа”.

Общината е предявила иск по Закона за собствеността и на първа инстанция съдът е уважил изцяло претенцията ѝ и е приел, че имотът представлява публична общинска собственост. А съдебно-техническата експертиза е установила, че имотът е част от Борисовата градина още от 20-те години на XX век и не е настъпвала промяна в предназначението му, която да обоснове отпадане на публичния му характер. Според чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят на трети лица освен в полза на държавата.

“Това означава, че имоти с такъв статут са изключени от гражданския оборот. Те не могат да бъдат валидно прехвърляни на частни лица, нито придобивани чрез продължително владение”, подчертават от “Московска” 33.

Решението на първата инстанция обаче е обжалвано и от март 2024 г. делото чака решение от Софийския апелативен съд. Повече от 2 г. съдът още не се е произнесъл по спора, въпреки че става дума за имот с ключово обществено значение, част от най-емблематичния парк на София. Столичната община не разполага с логично обяснение за продължаващото забавяне, пише още в позицията.

Столичната община ще продължи да използва всички предвидени в закона средства, за да защити собствеността на гражданите и да гарантира, че теренът ще бъде окончателно освободен и върнат към предназначението си като част от Борисовата градина - обществено пространство, което принадлежи на всички софиянци, пише още в позицията.