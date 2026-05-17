Ученик от СМГ спечели престижна награди на най-голямото научно състезание за гимназисти в света

17-годишният Никола Веселинов от СМГ печели Regeneron Young Scientist Award — една от най-престижните награди на най-голямото научно състезание за гимназисти в света. Наградата носи $75 000 и е присъждана само на двама участници в целия свят тази година.

Това съобщи в пост във Фейсбук Невена Събева от Института по математика и информатика към БАН.

Проектът му — "Solvability of Meromorphic Equations in Elementary Functions", се конкурира с над 1800 финалисти от 75 страни на Regeneron ISEF 2026 във Финикс, Аризона.

Поздравления за Никола и за научния му ръководител Мирослав Маринов!, написа още Събева