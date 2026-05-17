Крадец задигна 1700 евро от имот в с. Климент, откриха в дома му и дрога

Остава без колата си, използвана за извършване на първото престъпление

Мъж, задигнал 1700 евро от имот в карловското село Климент, беше заловен 3 дни след обира, а в дома му е открита и дрога. Парите са откраднати на 11 април т. г., извършителят се придвижвал с мерцедеса си. На 14 април бил задържан и направил самопризнания, а при претърсването на жилището му е намерена марихуана за 79 евро.

Изправен пред Районния съд в Карлово, признал вината си и и договорил 3-месечна условна присъда с изпитателен срок от 3 години. Автомобилът му ще бъде конфискуван, защото е послужил за извършването на първото престъпление.

Споразумението е одобрено и вече е влязло в сила.