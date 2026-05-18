ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пазарите с фокус върху „Енвидиа“, УФР и последицит...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22868501 www.24chasa.bg

Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин

880
Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов

Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от правителствената пресслужба. 

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“.

Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, обясниха от правителствената пресслужба.

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. Срещата на най-високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на партньорството, отбелязаха от пресслужбата.

На 11 май в Брюксел външният министър Велислава Петрова съобщи пред български журналисти, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин. Мисля, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика, заяви тя. Министърът поясни, че в първата седмица от встъпването си в длъжност Радев е получил покани също от премиера Джорджа Мелони, президента Еманюел Макрон, председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Опитваме се да намерим начин, по който всички тези възможности да бъдат организирани, коментира Петрова.

 

Премиерът Румен Радев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия