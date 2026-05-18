ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пазарите с фокус върху „Енвидиа“, УФР и последицит...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22868517 www.24chasa.bg

Възрастта за пенсия засега няма да расте над 65 г.

856
Пенсионер Снимка: Pixabay

В професионалните среди не се поставя въпросът за увеличение на възрастта за пенсиониране. Реформите, които бяха направени през 2015 г., по отношение на увеличаване на възрастта и изравняването й за мъжете и жените все още не са приключили. Те ще приключат през 2038 г., така че след това може би ще предстои такъв разговор.

Това коментира по БНТ Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет. Именно съветът е автор на единия анализ за стабилизиране на пенсионната система, върху който трябва да стъпи бъдещата пенсионна реформа. Тази година възрастта за пенсиониране в редовата трета категория труд е 62 г. и 6 м. за жените и 64 г. и 9 м. за мъжете. През 2037 г. възрастта трябва да стане 65 г. и за двата пола.

"Когато става въпрос за такъв тип по-сериозни и задълбочени промени, които ще променят по някакъв начин и осигурителна възраст, и начина, по който е организирана цялостната система, това предполага първо задължително експертни актюерски анализи, много добър диалог с работодатели и синдикати, много добро комуникиране на всички тези мерки и хоризонт напред", коментира Русинова. Тя посочи, че такива реформи трябва да имат дългосрочен хоризонт и даде за пример Канада, където те са били за след 25 години. У нас обаче най-важните промени често се правят набързо и в последния момент.

Зорница Русинова посочи и друг фактор, който влияе на възрастта. Днес човек е активен до по-напреднала възраст. "След 55 ние все още можем да имаме талант, така че да променим кариерата си или начина, по който живеем. И това е времето, в което наистина можем да започнем да се замисляме за това какви старини ни очакват и какви доходи можем да имаме", коментира по този повод тя.

Пенсионер Снимка: Pixabay
ЗОРНИЦА РУСИНОВА
Пенсионер Снимка: Pixabay
ЗОРНИЦА РУСИНОВА
Пенсионер Снимка: Pixabay
ЗОРНИЦА РУСИНОВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия