Пеевски: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Това пише лидерът на ДПС Делян Пеевски в прессъобщение до медиите.

Ето какво гласи позицията му:

В интервю пред БТВ Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации.

Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори.

Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор.

От тук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена й от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.

Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве.