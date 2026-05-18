Потушени са 31 пожара през изминалото денонощие, загинал е един човек

Пожарна кола

Потушени са 31 пожара в страната през изминалото денонощие. Загинал е един човек - мъж на 70 години, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. 

С преки материални щети са възникнали 10 пожара, от които осем - в жилищни сгради, два - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара, от които един - в сухи треви, горска постеля и храсти, 15 - в отпадъци, два - в готварски уреди и комини.

Извършени са 55 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 17 май пожарникарите са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

