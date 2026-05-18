Президентът Йотова ще участва в Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Днес е вторият ден от посещението на Илияна Йотова в Азербайджан, по покана на президента на страната Илхам Алиев за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум.

През първия ден държавният глава на България се срещна с колегата си от Азербайджан. Основна тема в разговора им бе разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между България и Азербайджан. Президентът Йотова заяви амбицията на България да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна през междусистемната газова връзка Гърция – България. Йотова подчерта значението на азербайджанските енергийни инвестиции, реализирани съвместно с български компании. „Това са необходими и сигурни инвестиции в днешния свят, раздиран от конфликти и несигурност“, заяви българският президент.

Президентът Илхам Алиев поздрави България, че е постигнала политическа стабилност след изборите и има редовно правителство. Алиев подчерта стратегическото значение на нашата страна, като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна за Европа страна.

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.