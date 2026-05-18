Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е домакинството и ние трябва да се представим на ниво

Това, което ни предстои, е домакинството и ние трябва да се представим на ниво, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова в студиото на "Денят започва".

"Това, което ни предстои, е домакинство и ние трябва да се представим на ниво. България напълно заслужи да бъде домакин на "Евровизия", въпреки че през последните три години не сме участвали в конкурса. България се завърна на тази сцена и го направи с невероятен триумф, каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Генералният директор заяви, че работата по организирането на конкурса догодина започва още с началото на работния ден и предстои среща с министъра на културата Евтим Милошев.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „EBU има високи изисквания за "Евровизия". Всяка страна, която е домакин, трябва да покрие тези изисквания. Именно затова още вчера стартирахме работата по нашето домакинство. БНТ ще има подкрепата на институциите. Започваме разговори с министъра на културата още в първия работен ден – в 9 часа. Организацията на един такъв конкурс е страшно трудоемка. Включва много хора и големи екипи. Най-вероятно ще привлечем и експерти от чужбина, които да ни помагат."

Милотинова показа статуетката на БНТ от "Евровизия" и допълни, че зад нея стои много труд и професионализъм.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това беше една невероятна нощ и още по-невероятен ден след това, с посрещането на летище „Васил Левски".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Всички говорят за нас, всички говорят за българското представяне, всички говорят за DARA. България получи страхотна представителност на "Евровизия" и смятам, че го направихме по най-добрия начин."