Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков.

Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус", сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус". Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път", коментира Шишков пред Нова телевизия.

По думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спрях ме ги и спираме всякакви плащания по тази методика.Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно", каза Шишков.

"Дълго време назад политиците не бяха на нивото на собствения народ", заяви той.