Евтим Милошев: И Пловдив претендира да е домакин на Евровизия 2027

Евтим Милошев Снимка: Велислав Николов

Рано тази сутрин ми се обади кметът на Пловдив Костадин Димитров и ме попита: „Взето ли е вече решението къде да се състои Евровизия 2027, защото моите намерения са сериозни". Това разказа в студиото на „Денят започва" по БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Така Пловдив става третият град след Варна и Бургас, които предявиха претенции да са домакини на събитието.

„Домакин обаче е БНТ чрез членството си в EBU – Европейският съюз на обществените телевизии. Министерският съвет обаче застава зад участието на България и скоро ще създадем щаб за подготовката на домакинството, срещата ми с изпълнителния директор на БНТ Милена Милотинова е още тази сутрин", каза Милошев.

Той разказа за опита си като независим продуцент, който като такъв е участвал в организирането на детската Евровизия през 2015 г. „Мащабите тук са несравнимо по-големи, но пътеката вече съм я извървял", каза още Милошев.

