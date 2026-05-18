ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политолог обяснява на блогъри кое е дясно и кое ­-...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22868892 www.24chasa.bg

Арестуваха 63-годишен мъж, стрелял с прашка по деца във Велико Търново, дразнели го

Дима Максимова

[email protected]

1940

Полицаите във Велико Търново задържаха 63-годишен мъж, стрелял с прашка по деца. Сигнал за случая е получен  около 19 ч. в неделя. По данни на подателя съсед е стрелял по деца, имало и пострадали, съобщиха от ОДМВР.

Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установено, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета. Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)