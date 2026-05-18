Арестуваха 63-годишен мъж, стрелял с прашка по деца във Велико Търново, дразнели го

Полицаите във Велико Търново задържаха 63-годишен мъж, стрелял с прашка по деца. Сигнал за случая е получен около 19 ч. в неделя. По данни на подателя съсед е стрелял по деца, имало и пострадали, съобщиха от ОДМВР.

Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установено, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета. Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.