Водач с 3,65 промила алкохол е свален от автомобил...

Шофьор блъсна и потроши жена на спирка, избяга от мястото на катастрофата

Дима Максимова

Жена е с два счупени крака, след като бе блъсната на автобусна спирка в село Камен. Произшествието е станало в петък около 3 ч. през нощта. По първоначална информация пострадалата е чакала на автобусна спирка в селото, когато лек автомобил, управляван от 21-годишен от с. Лом Черковна я е блъснал и водачът е напуснал местопроизшествието.

В резултат на удара пострадалата е настанена за лечение във великотърновската болница с фрактури на двата краката. Малко по-късно водачът е установен и изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство.

