Разследват скандал с обиди и заплахи в габровска болница след поискани пари от неосигурен пациент

Изясняват се факти и обстоятелства по получен сигнал за поискани парични средства след извършена медицинска манипулация в лечебно заведение.

Сигналът е подаден във вечерните часове на 16 май. По първоначална информация здравно неосигурено лице е потърсило помощ в болница в Габрово, като след извършената медицинска манипулация му е била поискана определена парична сума. Впоследствие е възникнал скандал, съпроводен с отправяне на обиди и заплахи.

За случая е уведомен дежурен прокурор. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава, съобщиха от полицията.