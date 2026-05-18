Отварят бул. “Ал. Стамболийски“ от бул. “К. Величков“ до ул. “Западна“

Продължава работа по прилежащите към сградите терени и локалните платна

От днес е отворен за движение бул. „Ал. Стамболийски" между бул. "Константин Величков" и Западен парк, където е извършена цялостна реконструкция. Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите по обособено ново трасе. Продължават строителни работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите. Това съобщи зам.-кметът по направление обществено строителство на Столична община Никола Лютов.

Приключи полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка, изпълнена е нова маркировка и са поставени пътни знаци. Цялото трасе от 1,8 км от бул. „Александър Стамболийски" е с обновени пътни платна. Изпълнени са нова конструкция на пътя, подземната инженерна инфраструктура, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, с енергоефективни осветителни тела, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Специално внимание е отделено на трамвайните спирки – изградени са перони с парапети към пътното платно за повишаване на безопасността, както и преходни рампи за достъпна среда. По тротоарите в зоните на кръстовищата са поставени тактилни ленти с цел по-добра ориентация на хората в неравностойно положение.

Обновени са тротоарите, алейната мрежа и озеленяването. Засажда се храстова и дървесна растителност, поставят се нови пейки, както и кошчета за отпадъци.

По близо двукилометровата отсечка от столичният булевард е въведена нова временна организация на движение. Възстановява се маршрута на трамвайна линия № 10, осигурява се и нова линия №13.

С цел повишаване на безопасността на придвижване левите завой на моторни превозни средства се извършват там, където е най-безопасно: на регулираните кръстовища по булеварда. Такива места, където участниците в пътното движение имат възможност да изпълнят ляв завой и достъп до близките жилищни части на квартала в участъка от бул. "Константин Величков" до ул."Западна", са пет.

Целта е по-малко засичания и инциденти, както и осигуряване на по-бърз градски транспорт за хиляди хора всеки ден. В участъка от бул. "Константин Величков" до ул. "Западна" леви завои се изпълняват на четири светофарно регулирани кръстовища, съответно на:

бул. "Константин Величков"

ул. "Антон"

бул. "Вардар"

ул. "Булина ливада".

На Т-образното кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Западна" също има възможност за ляв завой, като то е регулирано с пътни знаци.

Пресичането и завоите през трамвайното трасе са сред най-рисковите маневри в града. Затова те се насочват към местата със светофари и контрол. С цел предотвратяване на инциденти между леки автомобили и трамваи се предвижда също поставяне на светофарна уредба на бул. "Константин Величков" и ул. "Д-р Калинков", където се случиха няколко пътно транспортни произшествия.

С тази организация на движение се намаляват конфликтите между автомобили и трамваи, ускорява се движението на градския транспорт и се осигурява неговата по-голяма предвидимост.

Реконструкцията на бул."Ал. Стамболийски" е един от стратегическите проект в строителната програма на Столична община, финансиран със средства от държавния бюджет.