Окончателно: 16 г. затвор за жестоко убийство чрез побой и душене в жилище в Кюстендил

Присъда на Окръжен съд Кюстендил, с която е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок 16 години, на подсъдим за убийство в гр. Кюстендил, извършено по особено мъчителен начин за убития, влезе в сила.

Присъдата не е обжалвана и протестирана.

Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов призна подсъдимия И. К., на 51 г., за виновен, че на неустановена дата в периода от края на месец октомври до 06.11.2023 г., в апартамент, в кв. "Запад" на гр. Кюстендил, умишлено е умъртвил Л. К. от гр. Кюстендил, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. обвиняемият е осъждан, в това число и за престъпление срещу личността – причиняване на телесна повреда.

Чрез нанасяне на множество удари обвиняемият причинил на жертвата различни счупвания - на долната и горната челюст, на подезичаната кост, на ребрата, двустранно, както и други наранявания. Според разследването двамата се познавали отдавна. В края на октомври 2023 г. жертвата отишла на гости на своя познат. Двамата разговаряли, като в един момент между тях възникнал спор. Домакинът ударил силно няколко пъти госта си в областта на лицето, който паднал по гръб на пода. Обвиняемият натиснал силно с колене гърдите на падналия и му нанесъл множество удари с ръцете, а впоследствие го хванал за шията и започнал да го души. Няколко дни по-късно по сигнал на домоуправителя на блока в дома на обвиняемия бил изпратен полицейски екип, който намерил тялото на жертвата. Изготвените аутопсия и съдебно-медицинска експертиза показват, че причината за смъртта се дължи на удушаване.

С присъдата си, Окръжен съд Кюстендил определя първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието, като приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 06.11.2023г. до привеждане в изпълнение на наложеното наказание.