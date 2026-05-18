ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водач с 3,65 промила алкохол е свален от автомобил...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22869119 www.24chasa.bg

Полицията задържа мъж от Велико Търново, стрелял с прашка по деца

896
Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Мъж на 63 години от Велико Търново е задържан от служители на полицейското управление, след като е стрелял с прашка по деца. Няколко от децата са с леки наранявания, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, предава БТА.

Сигнал за случая е получен в неделя около 19:00 часа. По данни на подателя на сигнала, негов съсед е стрелял по деца, имало и пострадали. Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета. Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая се води досъдебно производство, допълниха от Областната дирекция.

В събота полицията задържа мъжа, обвинен за стрелба в столичния квартал „Надежда".

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)