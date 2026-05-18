Жена загина, след като шофьор преобърна колата си по таван край село Узово

Шофьор е обърнал колата си по таван на пътното платно край добричко село Узово. При инцидента е загинала пътничка в колата, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 16 май, около 12:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в района на село Узово. На място е установено, че 61-годишен мъж, водач на лек автомобил „Рено", при движението си предприема резки маневри, като губи контрол над колата и се преобръща по таван на пътното платно. При инцидента на място загива возеща се в автомобила 74-годишна жена. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 16 май, около 11:20 часа на площад „Свобода" в град Добрич при маневра на заден ход лек автомобил „Опел", управляван от 86-годишен мъж, блъска движеща се по пътното платно жена на 92 години. Пострадалата е настанена в болницата в Добрич с комоцио, травма на коляно и наранявания, без опасност за живота. Водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.