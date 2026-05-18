17-годишен открадна електрическа тротинетка от паркинг в Каварна

Задържан е 17-годишен, откраднал електрическа тротинетка от паркинг в град Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 17 май, около 17 часа е получено съобщение за извършена кражба на електрическа тротинетка от паркинг в град Каварна. От проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 17-годишен младеж. Откраднатото возило е установено и иззето по надлежен ред.

Пак на 17 май, около 17 часа е откраднат велосипед от паркинг на в град Каварна. Извършителят на деянието е е 62-годишен мъж. Задържане за срок до 24 часа. Задигнаното колело е намерено и иззето.