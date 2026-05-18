Хванаха шофьор с 3,65 промила край село Стефаново

Водач с 3,65 промила алкохол е свален от автомобила си край добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 17 май, около 21:15 часа в района на село Стефаново е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 39-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,65 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 15 май, около 23:50 часа в град Каварна при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 48-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 2,60 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15 май, около 18:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 30-годишен мъж. Установено е кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Същия ден, около 20 часа в село Бранище при проверка на лек автомобил „Мерцедес" пътник - мъж на 21 години, предава полиетиленов пакет с кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.