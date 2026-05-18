ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама с по 4 промила алкохол зад волана спипани в ...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22869469 www.24chasa.bg

Хванаха шофьор с 3,65 промила край село Стефаново

1232
Полиция СНИМКА: 24 часа

Водач с 3,65 промила алкохол е свален от автомобила си край добричко село, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 17 май, около 21:15 часа в района на село Стефаново е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 39-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,65 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 15 май, около 23:50 часа в град Каварна при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 48-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 2,60 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 15 май, около 18:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 30-годишен мъж. Установено е кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Същия ден, около 20 часа в село Бранище при проверка на лек автомобил „Мерцедес" пътник - мъж на 21 години, предава полиетиленов пакет с кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)