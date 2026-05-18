За 2 г. отива в затвора мъж, изтеглил 40 лв. с открадната банкова карта

Наказание лишаване от свобода за срок от 2 години получи 24-годишен мъж от Добрич, след като Окръжният съд одобри споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата. По силата на споразумението обвиняемият се признава за виновен в това, че на 25 септември 2025 г. в град Добрич, при условията на опасен рецидив, отнел чужди от жена движими вещи - мобилен телефон с поставена СИМ-карта, ръчна дамска чанта и портмоне, Общата стойност на отнетите вещи възлиза на 319,90 лв., равняващи се на 163,56 евро.

Мъжът признава вината си и по обвинението, че на същата дата и място използвал платежен инструмент - чужда банкова карта, без съгласието на титуляря, като опитал да изтегли парична сума в размер на 40 лева.Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.