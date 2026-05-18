Задържаха мъж от Белослав, заподозрян за палеж на 5 коли и валяк

1008
Пожарна Снимка: Архив

Полицията във Варна задържа 35-годишен мъж от Белослав, заподозрян за палеж на пет леки автомобила и един двубандажен валяк, съобщиха от дирекцията на МВР в крайморския град.

Инцидентът е станал в Белослав. Пожарът е избухнал в ранните часове на деня. Автомобилите и валякът са били паркирани един до друг, но са собственост на различни хора и фирми.

Задържаният е известен на полицията, но не е осъждан. Той е настанен в ареста за срок до 72 часа. 

Пред БТА от полицията уточниха, че има улики, че той е извършител на престъплението, но мотивите му тепърва ще се изясняват. Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура във Варна.

