Деца на 4 и 5 г. берат душа след пожар в пловдивското село Любен

Две деца - на 4 и 5 години, са с опасност за живота след пожар в жилищно помещение в пловдивското село Любен, съобщават от полицията. Сигналът за огъня е получен около 22,30 часа в събота. Невръстните пострадали са в болница в Пловдив, лекарите правят всичко възможно да ги спасят.
Както "24 часа" вече писа, 70-годишен мъж загина при пожар в село Брестовица. Огнеборците открили тялото му, след като потушили пламъците.
И двете местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. Причините и обстоятелствата, довели до инцидентите, се разследват съответно от служители на РУ-Стамболийски и РУ-Труд.